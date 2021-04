Giornalisti, indagato per aver chiesto un’intervista: archiviazione per Leoni (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Non abbiamo ancora le motivazioni ma tutto è stato archiviato: evidentemente, come era prevedibile, non è emerso alcun elemento idoneo dell’accusa su possibili intrusioni del mio assistito sul cellulare del presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele Leoni”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Paolo Palleschi, difensore del giornalista del Secolo d’Italia Silvio Leoni, commentando la notizia dell’archiviazione del caso riguardante il suo assistito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Non abbiamo ancora le motivazioni ma tutto è stato archiviato: evidentemente, come era prevedibile, non è emerso alcun elemento idoneo dell’accusa su possibili intrusioni del mio assistito sul cellulare del presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Paolo Palleschi, difensore del giornalista del Secolo d’Italia Silvio, commentando la notizia dell’del caso riguardante il suo assistito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

