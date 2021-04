Ginevra Lamborghini | chi è la sorella “opposta” di Elettra

(Di sabato 3 aprile 2021)è una vera stella del web: spumeggiante e sempre con il sorriso sulle labbra, ama stare davanti le telecamere. Suasembra essere esattamente l’opposto, molto più riservata e dedita alla sua carriera – lontana dalle luci dei riflettori, ovviamente. Tanto che in molti non sapevano nemmeno della sua esistenza, fino a poco tempo fa.può vantare una famiglia decisamente molto numerosa: ha ben quattro tra fratelli e sorelle, eè la penultima ad aver allargato la schiera dei. Classe 1994, la ragazza ha deciso di seguire le orme di nonno Ferruccio e di papà Tonino, lavorando presso l’azienda di famiglia, che rappresenta uno dei brand del lusso italiano tra i più conosciuti al mondo. Mentre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra Lamborghini

Autoblog

...indossa una canottiera blu elettrica ed un paio di leggings neri: anche mentre fa attività fisica, lanon rinuncia mai ad uno stile atomico!Quali sono? Iniziamo da due 'nostre' supercar firmate: la prima è la Gallardo , ... Rimanendo in tema vogliamo proporvi anche la BMW M5 E60 , presentata al Salone didel 2004 e ...Una confessione intima che la piccola di casa Ferragni ha voluto condividere con i suoi fan prima che qualcuno urlasse al miracolo. Seducente anche mentre fa sport – . Valentina Ferragni si mostra nud ...Arrivò sul mercato 50 anni fa come erede della mitica A110: la sportiva francese non riuscì a replicare quel successo nonostante qualche tocco di personalità stilistica e meccanica ...