Gina Bovaird, la prima donna in 500: per correre vendette la casa (Di sabato 3 aprile 2021) Per giudicare la sua storia si può usare un ampio e diversificato catalogo di aggettivi: divertente, patetica, ridicola, allucinante, assurda, incredibile, eroica e altri ancora. Resta il fatto che ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Per giudicare la sua storia si può usare un ampio e diversificato catalogo di aggettivi: divertente, patetica, ridicola, allucinante, assurda, incredibile, eroica e altri ancora. Resta il fatto che ...

Gina Bovaird fu la prima e unica donna a correre nella classe 500 del Motomondiale. Partecipò al campionato americano AMA nella storica 200 Miglia di Indianapolis del 79, dove fu premiata come ...

