Genova, insegnante colpita da trombosi è in rianimazione. Si era vaccinata il 22 marzo (Di sabato 3 aprile 2021) insegnante di 32 anni ricoverata all'ospedale policlinico San Martino di Genova in rianimazione. La donna presentava un quadro trombotico ed emorragico cerebrale. Lo comunica la direzione del San Martino. E riferisce inoltre che la paziente, ha ricevuto il vaccino AstraZeneca "presso la Asl di residenza in Liguria con vaccino in data 22 marzo e con esordio sintomatologico dal 2 aprile". "La Direzione del Policlinico – si legge ancora in una nota – ha attivato le previste segnalazioni nell'ambito delle procedure di farmacovigilanza verso Aifa". Un altro caso dunque di correlazione temporale tra il vaccino AstraZeneca e l'insorgere di una trombosi. L'autopsia dell'insegnante Cinzia Pennino Due giorni fa sono stati resi noti intanto i risultati dell'autopsia sul corpo di Cinzia Pennino, ...

