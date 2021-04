Genoa-Fiorentina 1-1, gran gol di Vlahovic: il serbo sigla il pareggio con un mancino al volo (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) La Fiorentina pareggia subito al Luigi Ferraris. La formazione viola guidata dal tecnico Giuseppe Iachini, impegnata nel match contro il Genoa valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, trova la rete del pari grazie a Dusan Valhovic. L’attaccante serbo sfrutta una torre di Gaetano Castrovilli e lascia partire un gran mancino al volo, che si infila sul palo più lontano della porta difesa da Mattia Perin. La gara di Marassi, dunque, torna in equilibrio e prometto ancora molto spettacolo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Lapareggia subito al Luigi Ferraris. La formazione viola guidata dal tecnico Giuseppe Iachini, impegnata nel match contro ilvalevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, trova la rete del pari grazie a Dusan Valhovic. L’attaccantesfrutta una torre di Gaetano Castrovilli e lascia partire unal, che si infila sul palo più lontano della porta difesa da Mattia Perin. La gara di Marassi, dunque, torna in equilibrio e prometto ancora molto spettacolo. SportFace.

