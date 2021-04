Gb: 7 morti trombosi su 18 mln somministrazioni. Olanda a sorpresa ancora no AstraZeneca (Di sabato 3 aprile 2021) AstraZeneca sospeso temporaneamente e per tutte le fasce di età in Olanda per non sprecare dosi dopo la decisione di bloccare l'uso del vaccino anglo svedese in chi ha meno di 60 anni Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 aprile 2021)sospeso temporaneamente e per tutte le fasce di età inper non sprecare dosi dopo la decisione di bloccare l'uso del vaccino anglo svedese in chi ha meno di 60 anni

MediasetTgcom24 : Vaccini, Gb: sette morti per trombosi dopo somministrazione AstraZeneca #vaccini - AngeloSantoro : Titolo di apertura: “Olanda sospende AstraZeneca per tutti”. ... Uno immagina: effetti collaterali, trombosi, morti… - Primula23244790 : Attenzione sono morti di trombosi ! Si rischia la vita ! - pietro30199674 : RT @il_cupo: Sette morti per trombosi dopo AstraZeneca in Inghilterra - JosephGhorna : RT @il_cupo: Sette morti per trombosi dopo AstraZeneca in Inghilterra -