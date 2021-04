Garante detenuti: “carceri siano bolle covid free con vaccinazioni in massa e più coordinamento regioni” (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – La situazione contagi nelle carceri italiane evolve. “E’ preoccupante ma non allarmante, perché nonostante la consistente crescita di casi positivi nelle ultime settimane, sono quasi tutti asintomatici. Il numero dei sintomatici invece è stabile e basso”. Lo dice all’Adnkronos il Garante nazionale per i detenuti, Mauro Palma, rilevando che “la necessità di isolamento fa emergere con evidenza il problema degli spazi disponibili. E le bolle anziché sgonfiarsi vanno crescendo” mentre “le carceri devono diventare bolle covid free, con vaccinazioni in massa nessuno escluso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – La situazione contagi nelleitaliane evolve. “E’ preoccupante ma non allarmante, perché nonostante la consistente crescita di casi positivi nelle ultime settimane, sono quasi tutti asintomatici. Il numero dei sintomatici invece è stabile e basso”. Lo dice all’Adnkronos ilnazionale per i, Mauro Palma, rilevando che “la necessità di isolamento fa emergere con evidenza il problema degli spazi disponibili. E leanziché sgonfiarsi vanno crescendo” mentre “ledevono diventare, coninnessuno escluso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lifestyleblogit : Garante detenuti: 'carceri siano bolle covid free con vaccinazioni in massa e più coordinamento regioni' - - fisco24_info : Garante detenuti: 'carceri siano bolle covid free con vaccinazioni in massa e più coordinamento regioni': 'Aumentan… - TV7Benevento : Carceri: Garante detenuti, 'siano bolle covid free con vaccinazioni e più coordinamento regioni' (2)... - TV7Benevento : Garante detenuti: 'carceri siano bolle covid free con vaccinazioni in massa e più coordinamento regioni'... - ilCandido : RT @RadioRadicale: #Giustizia: 'un giorno di liberazione anticipata per ogni giorno di detenzione in #pandemia'. Il memento del Garante de… -