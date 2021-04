From UK – Inter, nome nuovo per la difesa: piace Bailly del Manchester United (Di sabato 3 aprile 2021) Gli occhi dell’Inter su Eric Bailly del Manchester United Il prossimo calciomercato vedrà l’Inter impegnata soprattutto con movimenti in difesa dove sono quasi certi gli addii di Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov. Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Daily Record, i dirigenti nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Eric Bailly, centrale classe ’94 di proprietà del Manchester United. “L’Inter è Interessata ad acquistare Eric Bailly dal Manchester United qualora il difensore della Costa d’Avorio decidesse di non accettare l’offerta di prolungamento di contratto. Il giocatore andrà in scadenza tra 15 mesi e ha già espresso la ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Gli occhi dell’su EricdelIl prossimo calciomercato vedrà l’impegnata soprattutto con movimenti indove sono quasi certi gli addii di Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov. Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Daily Record, i dirigenti nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Eric, centrale classe ’94 di proprietà del. “L’essata ad acquistare Ericdalqualora il difensore della Costa d’Avorio decidesse di non accettare l’offerta di prolungamento di contratto. Il giocatore andrà in scadenza tra 15 mesi e ha già espresso la ...

Advertising

BloodyFitNerd : @bhavss14 Ansu Fati, Haaland, Mbappe, Joao Felix, Martinez(from inter) Immobile, or Gerard Moreno? - calciatrici1933 : Per visionare alcuni documenti sulla storia dell'#Inter e del #Milan presenti in Archivio di Stato di Milano, vd. - Inter_news_94 : I M FC Internazionale Milano. Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata. Aperta al mondo, radicata in… - bia3783 : “What I am, comes from what I have always been” E non c’è niente di più bello. Da esserne orgogliosi. Ogni giorno.… - Psukda1 : RT @UruguayFootENG: Alvaro Recoba played for Inter Milan ???? from 1997–2008 ?? 2x Serie A ???? ?? 2x Coppa Italia ???? ?? 1x Supercoppa Italian… -