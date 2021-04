Friends | finalmente partono le riprese della reunion

(Di sabato 3 aprile 2021) Prima le titubanze degli attori, poi la pandemia. Sembrava che non ci fosse pace per l’annunciata reunion di Friends. L’attesa sembra ora finita. La speciale reunion di tutto il cast della serie si fa e c’è una data di inizio riprese: il 5 aprile.

Le riprese dello speciale reunion della serie si svolgeranno finalmente la prossima settimana nella città di Los Angeles. Il progetto annunciato da HBO Max è stato a lungo posticipato, perdendo l'occasione di debuttare in occasione del ... l'atteso speciale di Friends, che riunirà di nuovo sullo schermo il cast della sitcom per la prima volta da anni, è finalmente pronto per essere girato. Lo speciale andrà in onda su HBO Max e sarà ... Arriva un'importante novità che riguarda l'amatissima serie tv Friends e il suo cast: fan felici, c'è finalmente la svolta Sembra che i tantissimi fan dell'amata serie tv Friends, tra le sitcom più ...