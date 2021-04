Fregene | si schianta contro un’auto e la scaraventa “in aria” facendola ribaltare | il conducente era ubriaco fradicio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 aprile 2021) I militari della Stazione disono intervenuti in occasione di un rocambolesco incidente stradale avvenuto in quel centro. I Carabinieri, giunti in via di Castel San Giorgio, hanno accertato che l’autista di un’Audi A2, dopo averne perso illlo, si era scontratouna vettura di piccola cilindrata con al bordo 2 persone, “scagliandola” ine causandone il ribaltamento. Allertato immediatamente il 118, i militari hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, nessuno dei quali ha fortunatamente riportato gravi lesioni. Ildell’Audi, sottoposto agli accertamenti alcolemici, è risultato positivo con un valore di oltre 3 volte superiore al massimo consentito dalla Legge. L’uomo, accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, è stato denunciato a piede libero. ...