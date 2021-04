Francesca Michielin a Verissimo, l’intento benefico dietro il taglio di capelli: il nobile gesto della cantante (Di sabato 3 aprile 2021) Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, la giovanissima cantante Francesca Michielin si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Assieme a Fedez si è classificata al secondo posto con Chiamami per nome, ma l’artista si è distinta anche per il suo nuovo taglio di capelli che ha sorpreso tutti: dietro questa scelta, come rivela nell’intervista, si cela un intento benefico. Francesca Michielin ospite a Verissimo Con Chiamami per nome, brano cantato assieme a Fedez, ha conquistato il secondo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo, alle spalle dei Maneskin vincitori della kermesse. Ma per Francesca Michielin l’esperienza ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021) Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, la giovanissimasi racconta anel salotto di Silvia Toffanin. Assieme a Fedez si è classificata al secondo posto con Chiamami per nome, ma l’artista si è distinta anche per il suo nuovodiche ha sorpreso tutti:questa scelta, come rivela nell’intervista, si cela un intentoospite aCon Chiamami per nome, brano cantato assieme a Fedez, ha conquistato il secondo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo, alle spalle dei Maneskin vincitorikermesse. Ma perl’esperienza ...

Advertising

francescacheeks : VIA alla seconda Virtual Experience per ???????? (FUORI DAGLI SPAZI)?? Iscrivetevi subito alla terza session:… - francescacheeks : È iniziata la prima Virtual Experience di ???????? (FUORI DAGLI SPAZI)?? Sono aperte ORA le iscrizioni per la terza dat… - antocheeks96 : RT @xchiaraj: Ambizione nella vita : diventare amica di Francesca Michielin e Orietta Berti #Verissimo - ElenaGrison : RT @Asia90847274: Francesca Michielin una ragazza davvero pura,bellissima intervista e poi lei è dolcissima ???? #verissimo - Asia90847274 : Francesca Michielin una ragazza davvero pura,bellissima intervista e poi lei è dolcissima ???? #verissimo -