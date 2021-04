Frana di Amalfi | tavolo Anas-Regione | la Statale riapre il 25 aprile

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 aprile 2021) “Abbiamo previsto di procedere al ripristino della viabilità lungo la SS163 “tana” entro la prossima domenica 25. Successivamente proseguiranno, come da programma, i lavori di rivestimento del muro, per l’inserimento di quest’ultimo nel contesto paesaggistico-ambientale, secondo quanto già approvato dalla competente Soprintendenza”. Cosi’ il responsabile della Struttura Territorialedella Campania, Nicola Montesano al termine della riunione che si è tenuta al Genio Civile di Salerno per fare il punto sull’avanzamento degli interventi in corso per il ripristino dei luoghi ad, interessata lo scorso 2 febbraio da un evento franoso del versante ‘Vagliendola’. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente dellaCampania, Vincenzo De Luca, il Direttore Generale ...