Formazioni ufficiali Benevento Parma | le scelte degli allenatori

(Di sabato 3 aprile 2021) Ledimatch valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

wi83_willy : RT @TuttoRossoblu: Le formazioni ufficiali di #CagliariVerona, 3-5-2 con #Cerri e #Zappa dal primo minuto. - lazio_magazine : SERIE A - Lazio-Spezia, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Spezia, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Spezia, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Atalanta Udinese match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Ledi Lazio Spezia match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Ultimo aggiornamento previsto circa un’ora prima dell’inizio del match, con la pubblicazione delle formazioni ufficiali. Sino a quando non compare la definizione ‘ufficiali’ nel titolo della tabella, ...Formazioni ufficiali Benevento-Parma: le scelte di Inzaghi e D'Aversa per la sfida valida per la 29^ giornata di Serie A 2020-2021 ...