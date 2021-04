Fontana | spero da 12 aprile si dica basta limitazioni

(Di sabato 3 aprile 2021) “L’ultima cosa che ci manca è che arrivino i vaccini, ma sono convinto che gli impegni che sono stati assunti verrano rispettati e che dal 12 o 13inizierà questa grande operazione e riusciremo a direa queste troppoche stiamo subendo”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio, nel corso dell’inaugurazione dell’hub vaccinale ‘Giuseppe Zamberletti’ della Schiranna di Varese.“Ringrazio Guido Bertolaso che dal momento in cui è stato chiamato in Lombardia sta lavorando in maniera indefessa per realizzare questo grande progetto di vaccinazione di massa”, ha aggiunto.

Agenzia ANSA

Poiche presto potremo di nuovo abbracciarci e festeggiare insieme". L'amministrazione ...bandiera con i colori della squadra e della città è stata collocata in cima al pennone delladi ...Poiche presto potremo di nuovo abbracciarci e festeggiare insieme". L'amministrazione ...bandiera con i colori della squadra e della città è stata collocata in cima al pennone delladi ...Sui calendari degli esponenti della giunta di regione Lombardia c'è una data cerchiata in rosso più e più volte: è domenica 18 luglio. Quel giorno, se tutto andrà come sperano il presidente Attilio Fo ...L'obiettivo è terminare le vaccinazioni anti Covid degli over 80 entro l'11 aprile: per questo l'Ats Brianza con le Asst Monza e Asst Brianza ha organizzato, insieme al Comune, un doppio Vax day all'a ...