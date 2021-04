'Fontana sapeva del conto in Svizzera dal '97, da lì 250mila euro di bonifico al cognato' (Di sabato 3 aprile 2021) Secondo i pm di Milano, il governatore della Lombardia Attilio Fontana sapeva fin dal 1997 dell'ormai noto conto in Svizzera dal quale sarebbe partito il mandato di bonifico di 250 mila euro al ... Leggi su bresciatoday (Di sabato 3 aprile 2021) Secondo i pm di Milano, il governatore della Lombardia Attiliofin dal 1997 dell'ormai notoindal quale sarebbe partito il mandato didi 250 milaal ...

Advertising

aguari68 : RT @ilruttosovrano: Fontana è indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni, stranamente la spiegazione di aver provato a pagare, da u… - marzialex75 : RT @CassioMagistris: Difesa di Fontana, 'Sapeva del conto ma lo gestiva la madre' CAPACI ANCHE DI VENDERE LA PROPRIA MADRE PER I QUALCHE MI… - infoitinterno : 'Fontana sapeva del conto in Svizzera dal '97, da lì 250mila euro di bonifico al cognato' - BiwiMobu : RT @CassioMagistris: Difesa di Fontana, 'Sapeva del conto ma lo gestiva la madre' CAPACI ANCHE DI VENDERE LA PROPRIA MADRE PER I QUALCHE MI… - Yogaolic : Per i pm Fontana sapeva del conto in Svizzera dal '97 -