Focolaio nascosto in Rsa con 8 morti, indagini dopo un esposto in Procura a Trapani (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto ha inizio il 14 ottobre scorso, in piena pandemia. A dare il via alla vicenda il contagio di una dipendente della struttura privata “Villa Sorriso” rimasta al lavoro nonostante avesse contratto il coronavirus Leggi su lastampa (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto ha inizio il 14 ottobre scorso, in piena pandemia. A dare il via alla vicenda il contagio di una dipendente della struttura privata “Villa Sorriso” rimasta al lavoro nonostante avesse contratto il coronavirus

Advertising

paolaparoletta : Focolaio nascosto in Rsa con 8 morti, indagini dopo un esposto in Procura a Trapani - bbeghella : RT @LaStampa: Focolaio nascosto in Rsa con 8 morti, indagini dopo un esposto in Procura a Trapani - LaStampa : Focolaio nascosto in Rsa con 8 morti, indagini dopo un esposto in Procura a Trapani - messveneto : Focolaio nascosto in Rsa con 8 morti, indagini dopo un esposto in Procura a Trapani: Tutto ha inizio il 14 ottobre… - erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Focolaio nascosto in Rsa con 8 morti, indagini dopo esposto in Procura - -