Fischi alle donne reato? Per il catcalling Lady Caldoro se la prende con la sinistra (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – "Una norma specifica per combattere il catcalling? Qui in Italia sarebbe inutile. Gli strumenti giuridici per difenderci già li abbiamo". Parola di Alessandra Caldoro. "Parola di una socialista riformista". Bella battagliera su Facebook. "Non ho incarichi politici, ma ho le mie idee. Che esprimo nello storico Circolo Turati, ora al Vomero dopo una vita a via Toledo, che ho "ereditato" da mio padre Tonino. E su Facebook, sì. Anche contro qualche odiatore di professione. Qualche Napalm 51, come direbbe Crozza". Le sue idee e i suoi post non prevedono di ritoccare il codice per proibire i Fischi alle donne. "Questa è la prassi di una certa sinistra". Quale? "Quella di mettere al centro del dibattito temi che, in realtà, non incidono ...

