Fiorentina | Iachini | «L’episodio finale? C’è il VAR | proteste inutili»

Parlando in conferenza stampa, il tecnico dellaBeppeha commentato il contatto fra Eysseric e Zappacosta. Le sue ...E' il commento dell'allenatore della, Beppe, ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 1 - 1 in casa del Genoa , nella giornata che ha segnato il nuovo esordio disulla ...Una brutta entrata sul collega Zappacosta. Genoa-Fiorentina è finita 1-1 grazie ai gol di Destro e Vlahovic. Un punto importante soprattutto per la squadra ospite allenata da Beppe Iachini che è ...GENOVA - Tra Genoa e Fiorentina è 1-1. Succede tutto nel primo tempo con la rete di Destro e il pari di Vlahovic. Nel secondo viola in 10 per l’espulsione di Ribery e nel finale giallo in area ospite ...