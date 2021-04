Finti morti Covid-19 fumano la sigaretta dentro i sacchi neri? La teoria del complotto in un video musicale

(Di sabato 3 aprile 2021) Circola unin cui si vede un uomo mentre fuma unaall’interno di un sacco nero a bordo di un mezzo carico di presunti-19. Pubblicato inizialmente su TikTok, viene utilizzato per sostenere ladeldei «decessi» attraverso fantomatiche messinscene da mostrare al pubblico. Risulta chiaramente una notizia falsa, vi spieghiamo perché. Ciò che gli utenti non notano è che ilriguarda le riprese di una clip. Ci troviamo di fronte a un altro esempio di decontestualizzazione e disinformazione utilizzata con leggerezza attraverso i social. Per chi ha fretta Ilriporta la firma dell’utente TikTok che l’ha pubblicato. Sul ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Finti morti

Open

...in più da aggiungere al bugiardino come per tutti i farmaci compresa la Tachipirina...la vaccata grossa è stata il blocco degli Stati alla vaccinazione...come quella volta del Fluad...in ...... corroborato anche da 28 foto provenienti da tutto il mondo e undici canzoni deiIllimani , ... semplicemente, perché il registro di classe porta nomi di bambine, bambini e ragazzi, per mano ...In Italia superata la soglia dei 110mila morti. Zona rossa in tutto il paese per il week end di Pasqua e Pasquetta, dal 6 aprile Marche, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in arancione ...Creavano finti testamenti, con lasciti a finti amici americani, fingendo fossero stati addirittura realizzati negli Stati Uniti. Poi andavano a riscuotere nelle banche di paesi o città dove la ...