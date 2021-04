Finale di Coppa Italia 2020 2021 | Juve-Atalanta al Mapei Stadium

(Di sabato 3 aprile 2021) Sarà ildi Reggio Emilia il teatro delladintus-. La decisione è stata ufficializzata ieri dal Consiglio di Lega. Per la prima volta dal 2008, l’evento non si svolgerà più a Roma ma nell’ impianto della città emiliana che ha ospitato anche la Supertrantus e Napoli lo scorso 20 gennaio.di: perché si gioca al? La decisione della Lega Serie A è arrivata in seguito all’offerta della Regione Emilia Romagna che ha messo sul piatto circa un milione di ...

Advertising

SerieA : Sarà il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia lo stadio che ospiterà la Finale di #CoppaItalia 2020/… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve si giocherà il 19 maggio al 'Mapei Stadium' di Reggio… - forumJuventus : Ufficiale: Finale di Coppa Italia Juve-Atalanta il 19/5 a Reggio Emilia ?? - emiliaromagnago : Calcio: il 19 maggio 2021 la Finale di Coppa Italia 2020-2021 si giocherà al Mapei Stadium – Città del Tricolore di… - enrick81 : @famigliasimpson @OltreTv @misterf_tweets @AgoCannella @Tvottiano @tw_fyvry @napoliforever89 @MiChiamoFranco… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Coppa

Un altra prima volta storica è stata quella della stagione 1937/1938 quando Torino - Juventus si affrontarono indiItalia. Infatti si trattava della prima volta che due squadre della ...Peraltro, a Kiev nel 2018 la(vinta dal Real) mise di fronte proprio le due compagini: a Benzema rispose Mané, poi Bale con una doppietta portò in Spagna la. Fu l'ultima partita di CR7 ...GeVi Napoli e Bertram Tortona si affrontano nella semifinale della Coppa Italia di Serie A2. Entrambe le formazioni sono reduci da due successi abbastanza agevoli all’interno dei quarti di finale. I ...La seconda semifinale mette contro Old Wild West Udine e Givova Scafati, sfida che offrirà la chance per staccare il pass per la finale delle Final Eight 2021 di Coppa Italia di Serie A2. Entrambe le ...