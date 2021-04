Figliuolo: 'Con Regioni alleate, Italia vaccinata a settembre' (Di sabato 3 aprile 2021) Il commissario all'emergenza ribadisce il termine fissato per la fine delle immunizzazioni. A Varese inaugurato un hub da 2500 somministrazioni al giorno. A Taggia aperto primo drive through in ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 aprile 2021) Il commissario all'emergenza ribadisce il termine fissato per la fine delle immunizzazioni. A Varese inaugurato un hub da 2500 somministrazioni al giorno. A Taggia aperto primo drive through in ...

Advertising

meb : Il Generale #Figliuolo ci conferma che con impegno e organizzazione le cose si possono fare, e bene. Il piano vacci… - lorepregliasco : «Io non so come uno possa dormire la notte sapendo che avrebbe potuto salvare una vita e invece ha dato il vaccino… - lucianonobili : “Finalmente con il governo #Draghi abbiamo un piano #vaccini serio affidato ad un servitore dello Stato come il gen… - Irishsara1980 : RT @lorepregliasco: «Io non so come uno possa dormire la notte sapendo che avrebbe potuto salvare una vita e invece ha dato il vaccino all’… - Simone98RC : RT @Guido34735937: @spighissimo Italia viva ritwitta uno che ritwitta Renzi che loda Figliuolo perché secondo loro è solo con il governo Dr… -