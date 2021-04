Figliuolo come Arcuri: “Aprile, mese decisivo per i vaccini”. Lo disse anche il mese scorso (Di sabato 3 aprile 2021) Da un anno, l’ennesimo mese “decisivo” è il prossimo. Stavolta a dirlo non è Domenico Arcuri, l’ex commissario all’emergenza Covid, ad annunciare la svolta imminente che non arriva, ma il neo commissario del governo Draghi, il generale Figliuolo. “Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Ad Aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna”. Le stesse, identiche cose, le aveva dette un mese fa. Figliuolo annuncia l’accelerazione sui vaccini Il commissario per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) Da un anno, l’ennesimo” è il prossimo. Stavolta a dirlo non è Domenico, l’ex commissario all’emergenza Covid, ad annunciare la svolta imminente che non arriva, ma il neo commissario del governo Draghi, il generale. “Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Adsi incrocia un consistente arrivo dicon la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine, a fine settembre chiudo la campagna”. Le stesse, identiche cose, le aveva dette unfa.annuncia l’accelerazione suiIl commissario per ...

