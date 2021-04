Federica Sciarelli lascia Chi l' ha visto? Cosa ha detto dopo il caso Denise Pipitone

(Di sabato 3 aprile 2021) Sulla riapertura del '' di , 'io per prima spero in un lieto fine,che la mamma difu ospite nella prima puntata di condotta da me. Preferisco però andarci cauta'. Lo dice la ...

Il dolore di chi attraverso la trasmissione cerca cari scomparsi 'è il motivo - sottolinea- per cui sarei tentata di lasciare il programma . Ormai ai miei occhi l'Italia è diventata un ...Lo dice la conduttricein un'intervista a 'Libero'. 'Credo che parte del clamore - aggiunge - sia legato al comune desiderio di ascoltare finalmente buone notizie: ne abbiamo ...Sulla riapertura del 'caso' di Denise Pipitone, «io per prima spero in un lieto fine, visto che la mamma di Denise fu ospite nella prima puntata di Chi l'ha visto? condotta ...Cresce l'attesa per i risultati del test del sangue su Olesya Rostova. La tv russa conosce già tutto. La conduttrice di Chi l'ha Visto è tornata a parlare del caso di Mazara del Vallo ...