Federica Pellegrini verso la 5° Olimpiade. Vince i 200 stile libero e si commuove: “Non sono stati mesi facili” (Di sabato 3 aprile 2021) Ha dominato i ‘suoi’ 200 stile libero nella terza giornata degli Assoluti di Riccione, centrando il pass per i Giochi di Tokyo. Federica Pellegrini è pronta a scrivere un’altra pagina di storia e parteciperà alla sua quinta Olimpiade, a 17 anni dall’indimenticabile debutto ad Atene 2004. Allora, all’età di 16 anni, conquistò la medaglia d’argento nei 200 divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. L’inizio della leggenda. Nella gara di ieri, la Pellegrini ha dominato la finale toccando in 1’56”69, due decimi in meno rispetto al limite richiesto per Tokyo (1’56”9). Al termine della gara, ha mostrato il ‘cinque’ con la mano. Poi, davanti alle telecamere, ha liberato le lacrime per aver centrato un obiettivo alla sua maniera: lottando e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Ha dominato i ‘suoi’ 200nella terza giornata degli Assoluti di Riccione, centrando il pass per i Giochi di Tokyo.è pronta a scrivere un’altra pagina di storia e parteciperà alla sua quinta, a 17 anni dall’indimenticabile debutto ad Atene 2004. Allora, all’età di 16 anni, conquistò la medaglia d’argento nei 200 divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. L’inizio della leggenda. Nella gara di ieri, laha dominato la finale toccando in 1’56”69, due decimi in meno rispetto al limite richiesto per Tokyo (1’56”9). Al termine della gara, ha mostrato il ‘cinque’ con la mano. Poi, davanti alle telecamere, ha liberato le lacrime per aver centrato un obiettivo alla sua maniera: lottando e ...

Advertising

mauroberruto : Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta a… - Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - Corriere : Federica Pellegrini si qualifica per la sua quinta Olimpiade e poi scoppia in lacrime - tackleduro : Nel mondo spesso si sente dire: Muhammad Ali, Jesse Owens and Federica Pellegrini - JurrVanWessem : @tancredipalmeri Non è bello fare una classifica: per queste quattro (e perché no mettere Sara Simeoni?) si puo far… -