Federica Pellegrini conquista il pass per Tokyo: è la sua quinta Olimpiade (Di sabato 3 aprile 2021) Federica Pellegrini ha conquistato il pass per Tokyo con una performance straordinaria nei 200 stile libero degli Assoluti di Riccione. Federica Pellegrini mostra il cinque con la mano dalla vasca, come il numero di Olimpiadi per la nuotatrice. L'atleta azzurra non trattiene le lacrime per l'emozione: "Non sono stati mesi semplici, nuotare questo tempo non è stato così facile". Federica Pellegrini vola ai Giochi Olimpici di Tokyo La campionessa azzurra ha vinto i 200 stile libero agli Assoluti di Riccione in 1'56"69, staccando il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Sarà quindi la quinta volta ai Giochi Olimpici per Federica

mauroberruto : Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta a… - Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - Corriere : Federica Pellegrini si qualifica per la sua quinta Olimpiade e poi scoppia in lacrime - elisamiot : RT @Una_Gioia_Mai: Federica Pellegrini, anni 32 che nel nuoto sono un macigno, si è qualificata e disputerà la sua quinta Olimpiade. DIVINA! - GiordanoSqueri : RT @mauroberruto: Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta ai #Gio… -