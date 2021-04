Fake news contro democrazia, Google scende in campo. Ecco come (Fiesole c’è) (Di sabato 3 aprile 2021) Il web e i social media hanno un problema di inquinamento. Non è l’anidride carbonica ma la disinformazione, le Fake news, le azioni di interferenza da parte di Paesi stranieri quando non di organizzazioni terroriste come l’Isis. Si tratta di fenomeni complessi e ben articolati che rischiano di avere effetti grandemente negativi sulla società e sulle opinioni pubbliche che proprio nella rete si sono trasferite. I campioni del Big Tech hanno da tempo, sollecitati dai governi occidentali, avviato azioni di pulizia e contrasto. Si cancellano così account falsi, bot e troll ma anche profili “veri” ma che vengono valutati quali diffusori di hate speech e/o Fake news. La “repressione” evidentemente non basta però. E se i governi ancora fanno fatica a trovare una adeguata regolazione dell’infosfera, capace ... Leggi su formiche (Di sabato 3 aprile 2021) Il web e i social media hanno un problema di inquinamento. Non è l’anidride carbonica ma la disinformazione, le, le azioni di interferenza da parte di Paesi stranieri quando non di organizzazioni terroristel’Isis. Si tratta di fenomeni complessi e ben articolati che rischiano di avere effetti grandemente negativi sulla società e sulle opinioni pubbliche che proprio nella rete si sono trasferite. I campioni del Big Tech hanno da tempo, sollecitati dai governi occidentali, avviato azioni di pulizia e contrasto. Si cancellano così account falsi, bot e troll ma anche profili “veri” ma che vengono valutati quali diffusori di hate speech e/o. La “repressione” evidentemente non basta però. E se i governi ancora fanno fatica a trovare una adeguata regolazione dell’infosfera, capace ...

