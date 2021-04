Fabio Volo parla del suo film 'Genitori vs Influencer' (Di sabato 3 aprile 2021) 'I social sono uno strumento bellissimo, ma vanno usati con misura'. Fabio Volo , a 'Verissimo' , parla del suo nuovo film 'Gentitori vs Influencer' in cui tratta il rapporto tra i giovani e i nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) 'I social sono uno strumento bellissimo, ma vanno usati con misura'., a 'Verissimo' ,del suo nuovo'Gentitori vs' in cui tratta il rapporto tra i giovani e i nuovi ...

Advertising

LaSpengo : RT @samxlov: Fabio Volo mi sta sul cazz0 da quando ha fatto commenti sessisti su Ariana Grande quindi spengo la tv #tzvip #verissimo - SkyTG24 : 'Genitori vs Influencer', in prima tv su Sky il film di Michela Andreozzi con Fabio Volo - leggoit : #Verissimo, Fabio Volo e l'amore - eeeeh_boh : Come mi sta dando fastidio Fabio Volo mentre parla di questa ragazzina non lo so spiegare #verissimo - domthewizard : Fabio Volo ha scritto 10 libri e ora sta scrivendo l'undicesimo. Io odio il genere umano ma lui potrebbe tranquilla… -