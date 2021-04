Era positiva al Covid ma continuava a lavorare e ricevere pazienti, Carabinieri chiudono ambulatorio (Di sabato 3 aprile 2021) La dottoressa era positiva al Covid ma continuava a lavorare e ricevere pazienti. È quanto hanno scoperto i Carabinieri nella provincia di Padova, apponendo anche i sigilli all’ambulatorio dentistico della dottoressa che ora rischia l’accusa di epidemia colposa. I Carabinieri hanno apposto i sigilli all’ambulatorio dentistico La storia, come riportato da “Il Messaggero” è stata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 aprile 2021) La dottoressa eraalma. È quanto hanno scoperto inella provincia di Padova, apponendo anche i sigilli all’dentistico della dottoressa che ora rischia l’accusa di epidemia colposa. Ihanno apposto i sigilli all’dentistico La storia, come riportato da “Il Messaggero” è stata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

