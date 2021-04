Entro giugno in Italia 50 milioni di dosi di vaccino. Obiettivo di aprile resta 500mila iniezioni al giorno (Di sabato 3 aprile 2021) Nel mese di aprile è prevista in Italia la consegna di 8 milioni di dosi di vaccino, ovvero il 15% di tutti gli arrivi programmati nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2021, ovvero 50 milioni. Riguardo al mese appena passato, con l’arrivo di oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca (Vaxzevria), giunte nelle ultime ore all’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare, si è concluso l’approvvigionamento di vaccini del primo trimestre 2021: in tutto quasi 14 milioni (ma in base ai contratti iniziali con Pfizer-BioNtech, Moderna e AstraZeneca, erano invece previsti oltre 28 milioni di ‘shot’). Pfizer ha inviato gli 8,7 milioni di dosi pattuite ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Nel mese diè prevista inla consegna di 8didi, ovvero il 15% di tutti gli arrivi programmati nel secondo trimestre () del 2021, ovvero 50. Riguardo al mese appena passato, con l’arrivo di oltre 1,3didi AstraZeneca (Vaxzevria), giunte nelle ultime ore all’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare, si è concluso l’approvvigionamento di vaccini del primo trimestre 2021: in tutto quasi 14(ma in base ai contratti iniziali con Pfizer-BioNtech, Moderna e AstraZeneca, erano invece previsti oltre 28di ‘shot’). Pfizer ha inviato gli 8,7dipattuite ...

