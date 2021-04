Emergenza Covid, casi di depressione post partum aumentati del 15% nelle donne diventate mamme durante la pandemia (Di sabato 3 aprile 2021) Uno dei momenti più importanti della vita di una donna che si trasforma in un incubo. È esattamente questo quello che la pandemia ha fatto a chi, proprio in quest’ultimo anno, è diventata mamma. Lo dimostrano gli studi, ma anche l’esperienza di medici e psicoterapeuti. In particolare, due studi condotti dagli scienziati dell’Università di Granada hanno rilevato che le gravidanze portate a termine durante la pandemia, con tutte le difficoltà dovute alla ridotta qualità delle cure ricevute a causa del momento emergenziale, hanno portato le donne a sperimentare uno stress maggiore, con un aumento del 15 per cento tra le neomamme dei sintomi della depressione post-partum. I risultati degli studi sono stati pubblicati sulle riviste Medicina Clínica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Uno dei momenti più importanti della vita di una donna che si trasforma in un incubo. È esattamente questo quello che laha fatto a chi, proprio in quest’ultimo anno, è diventata mamma. Lo dimostrano gli studi, ma anche l’esperienza di medici e psicoterapeuti. In particolare, due studi condotti dagli scienziati dell’Università di Granada hanno rilevato che le gravidanze portate a terminela, con tutte le difficoltà dovute alla ridotta qualità delle cure ricevute a causa del momento emergenziale, hanno portato lea sperimentare uno stress maggiore, con un aumento del 15 per cento tra le neodei sintomi della. I risultati degli studi sono stati pubblicati sulle riviste Medicina Clínica e ...

