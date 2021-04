Elezioni a sindaco, caos centrodestra. Peduto: “Lega in coalizione o vado via” (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Elezioni a sindaco: le scelte autonome dei partiti di centrodestra potrebbero determinare uno scossone nella Lega. Il segretario cittadino Rosario Peduto (foto), percepito che in ottica-amministrative il processo di unità della (ex) coalizione di centrodestra è impresa ardua, si dice pronto alle dimissioni. Afferma: “E’ giusto che come coordinatore cittadino della Lega precisi una cosa: fin dall’ inizio ho inteso fare del nostro partito il motore dell’alleanza di centrodestra e, più in generale, di quanto si oppone con coerenza al sistema di potere deluchiano. Ragion per cui sono sicuro che – a differenza di quanto oggi si possa legittimamente scrivere o credere – non certificheremo mai la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –: le scelte autonome dei partiti dipotrebbero determinare uno scossone nella. Il segretario cittadino Rosario(foto), percepito che in ottica-amministrative il processo di unità della (ex)diè impresa ardua, si dice pronto alle dimissioni. Afferma: “E’ giusto che come coordinatore cittadino dellaprecisi una cosa: fin dall’ inizio ho inteso fare del nostro partito il motore dell’alleanza die, più in generale, di quanto si oppone con coerenza al sistema di potere deluchiano. Ragion per cui sono sicuro che – a differenza di quanto oggi si possa legittimamente scrivere o credere – non certificheremo mai la ...

