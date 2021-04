Elettra Lamborghini inarrestabile, la rivelazione inedita: solo ora l’ha confessato (Di sabato 3 aprile 2021) Elettra Lamborghini inarrestabile: in una sua intervista, si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inedita, le sue parole! È una delle protagonista indiscusse di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini. In compagnia di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, la simpaticissima regina del twerk è l’opinionista di eccezione dell’adventure reality L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 3 aprile 2021): in una sua intervista, si è lasciata andare ad una vera e propria, le sue parole! È una delle protagonista indiscusse di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi,. In compagnia di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, la simpaticissima regina del twerk è l’opinionista di eccezione dell’adventure reality L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

JessicaSSLazio : Eda yildiz ?? Elettra Lamborghini #meleklerinsözüvar - zazoomblog : Tommaso Zorzi ammette: Io ed Elettra Lamborghini ci siamo allontanati per il mio ex. Garko? Siamo solo amici -… - blogtivvu : Perché Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini si erano allontanati? Ecco la verità - Stregatto9 : @LadyStefy_ Assomigli in questa foto ad Elettra Lamborghini ?? - Novella_2000 : Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini raccontano per quale motivo si sono allontanati in passato #verissimo -