Elettra Lamborghini al posto di Ilary Blasy? La rivelazione della cantante

Advertising

IncontriClub : Elettra Lamborghini: “Io all’Isola dei Famosi? Magari a 40 anni” - FabioTraversa : FRASI CULtv (cliccare sui riquadri): parlano Luca Bernabei, Veronica Diquattro, Michelle Hunziker, Tommaso Zorzi, P… - bubinoblog : ELETTRA LAMBORGHINI: FARE L'OPINIONISTA È PIÙ COMPLICATO CHE CONDURRE. LE CRITICHE? CHE MI FREGA - gossipblogit : Elettra Lamborghini: “Io all’Isola dei Famosi? Magari a 40 anni” - Mattiabuonocore : Elettra Lamborghini spiega al Corriere quanto sia più complicato fare l’opinionista che condurre. Povera Ilary, anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

In studio anche i tre opinionisti del reality L'Isola dei Famosi:, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Ospiti del talk show anche Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, protagonisti della ...Spread the love Dalla sua uscita dalla'Isola dei Famosi Akash Kumar non risparmia critiche a nessuno. Dopo essersi scagliato contro Ilary Blasi,e Tommaso Zorzi ora è il turno di Andrea Zelletta. Ecco cosa ha detto. Continuano le frecciatine social di Akash Kumar. Dopo la sua brevissima permanenza all'Isola dei Famosi il ...Ospite anche l’attore Alessio Boni e i tre opinionisti dell'Isola dei Famosi Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che per la prima volta tutti insieme, parleranno della loro avventura con ...La cantante Elettra Lamborghini ha dichiarato che valuterebbe la partecipazione al reality show L'Isola dei Famosi quando farà 40 anni.