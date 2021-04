Ecobonus auto, fondi in esaurimento per l’acquisto delle Euro 6 (Di sabato 3 aprile 2021) I fondi per l’acquisto delle auto Euro 6 sono agli sgoccioli. In poco più di 3 mesi sono stati utilizzati 238 milioni di Euro di Ecobonus. L’Ecobonus auto vede i suoi natali nella Legge Bilancio 2019. E’ stato riconfermato dalla Legge Bilancio 2021 con 250 milioni di Euro stanziati per l’acquisto di auto Euro 6 L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 aprile 2021) Iper6 sono agli sgoccioli. In poco più di 3 mesi sono stati utilizzati 238 milioni didi. L’vede i suoi natali nella Legge Bilancio 2019. E’ stato riconfermato dalla Legge Bilancio 2021 con 250 milioni distanziati perdi6 L'articolo proviene da Consumatore.com.

