“È già in arrivo…”. Can Yaman e Diletta Leotta, altro che storia finta. La voce bomba è sganciata e non si parla d’altro (Di sabato 3 aprile 2021) La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sta facendo discutere da molte settimane. Nonostante l’attore turco si sia sbilanciato recentemente con affermazioni molto importanti sui suoi sentimenti e sulla possibilità che possano unirsi in matrimonio, c’è chi ritiene ancora che dietro questa relazione sentimentale ci siano delle bugie. Non ci sarebbe realmente grande interesse nella coppia e il tutto sarebbe stato fatto per incrementare ulteriormente la loro visibilità. I sospetti sono ancora numerosi e un paparazzo, Paolone, ha addirittura ipotizzato che sia stato tutto programmato nei minimi dettagli. Secondo lui è stata creata questa love story per far parlare di loro in televisione e sui giornali, ma i due avrebbero già manifestato la volontà di separarsi definitivamente entro il prossimo mese ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Lad’amore tra Cansta facendo discutere da molte settimane. Nonostante l’attore turco si sia sbilanciato recentemente con affermazioni molto importanti sui suoi sentimenti e sulla possibilità che possano unirsi in matrimonio, c’è chi ritiene ancora che dietro questa relazione sentimentale ci siano delle bugie. Non ci sarebbe realmente grande interesse nella coppia e il tutto sarebbe stato fatto per incrementare ulteriormente la loro visibilità. I sospetti sono ancora numerosi e un paparazzo, Paolone, ha addirittura ipotizzato che sia stato tutto programmato nei minimi dettagli. Secondo lui è stata creata questa love story per farre di loro in televisione e sui giornali, ma i due avrebbero già manifestato la volontà di separarsi definitivamente entro il prossimo mese ...

Advertising

marcodimaio : Alexei #Navalny ancora vittima di soprusi e abusi in #Russia. Dal suo arrivo in carcere ha perso 8kg, già prima del… - ItalyinBelgium : Benvenuto Francesco Genuardi, nuovo Ambasciatore d'Italia in Belgio! ???????? in arrivo da @ItalyinNY Già al lavoro co… - marcodimaio : Il Generale #Figliuolo conferma che sono in arrivo in Italia 2,8 milioni di dosi di Vaccino entro la prossima setti… - Sinaloa_Cowboys : @conradbresciani @ubaldo_angelo ...che poi, Corrado, il classico in un liceo di provincia, dove in classe già si ve… - InigoNYC : RT @ItalyinBelgium: Benvenuto Francesco Genuardi, nuovo Ambasciatore d'Italia in Belgio! ???????? in arrivo da @ItalyinNY Già al lavoro con il… -

Ultime Notizie dalla rete : già arrivo… Slalom Speciale Madonna Campiglio 2020: 67.a edizione senza pubblico DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi