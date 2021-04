Due molotov sono state lanciate contro il centro vaccinale di Brescia

(Di sabato 3 aprile 2021) AGI -. Dueall'albaildi via Morelli, a. Stando a una prima ricostruzione, solo una delle due è andata a segno danneggiando una delle tensostrutture in cui è ospitata la sala mensa. L'altra bottiglia incendiaria sarebbe caduta a terra. "L'atto eversivo di questa mattina aè una spia pericolosa che non va sottovalutata. I nostri sanitari e coloro che somministrano le dosi devono sentire lo Stato dalla loro parte. Ho sentito il dovere di chiamare il prefetto di, Attilio Visconti, per manifestare alla cittadinanza la vicinanza e la solidarietà di tutto il governo» ha commentato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le ...

sono state lanciate contro il centro vaccinale di ...La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta affidata al magistrato dell'antiterrorismo Carlo Milanesi, in merito allelanciate questa mattina contro il centro vaccinale di via Morelli. Per gli inquirenti il gesto ha una finalità eversiva. Dalle immagini fin qui acquisite si vede un uomo che scappa a piedi ...Nel mirino la struttura di via Morelli. Non si registrano feriti, ma sono ancora da quantificare i danni. La Procura indaga per finalità eversiva ...(ANSA) - BRESCIA, 03 APR - La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta affidata al magistrato dell'antiterrorismo Carlo Milanesi, in merito alle due molotov lanciate questa mattina contro il centro ...