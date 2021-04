Due bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale a Brescia

(Di sabato 3 aprile 2021) Duesono state lanciatele tensostrutture di un, in via Morelli. Non si registrano feriti, ma ci sono danni materiali. Solo una delle due ...

incendiarie sono state lanciate contro le tensostrutture di un centro vaccinale a Brescia, in via Morelli. Non si registrano feriti, ma ci sono danni materiali. Solo una delle...incendiarie sono state lanciate all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia . Non si registrano feriti , sono limitati ad un tendone adibito a sala mensa i danni. Il ...(Adnkronos) - Le bottiglie incendiarie sarebbero state due, di cui solo ha colpito una struttura del centro. L'altra sarebbe invece finita a terra senza provocare danni. Sono ancora da quantificare i ...L'episodio all'alba: danneggiata una delle tensostrutture del centro tamponi e vaccinazioni drive-through allestito grazie ad AiutiAMObrescia ...