Draghi è un’occasione per la politica italiana | ma il “populismo delle élite” rischia di rovinarla

L'inaspettato rivolgimento che ha segnato questa fase della politica italiana, con la caduta di Conte e l'insediamento del Governo Draghi, è stato accolto da una fetta consistente di opinione pubblica come un vero e proprio cambio di paradigma. Dopo una lunghissima stagione segnata dalla contrapposizione tra popolo ed élite, dalla svalutazione delle competenze, dall'anti-politica, l'avvento (il lemma messianico è in questo caso opportuno) di Draghi, come in una hegeliana filosofia della storia, rappresenterebbe secondo questa visione una specie di superamento dialettico del populismo, il suo annullamento in un trionfo del sapere assoluto, qui inteso come competenza dell'uomo che tutto sa e nulla, per questo, può sbagliare.

