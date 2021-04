Dopo l’ergastolo ostativo | toccherà al 416 bis Così si smobilita la legislazione antimafia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) Diverse ed autorevoli voci si sono già fatte sentire per avvertire del rischio cui si espone l’Italia are il 4 bis dell’ordinamento penitenziario, in particolare facendo saltare il collegamento tra presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato per mafia e collaborazione con la giustizia. Avvertire questo rischio significa non tenere in conto il dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena? Significa non tenere nel debito conto il principio di individualizzazione della pena? Significa non sapere che esistono mafiosi che collaborano pur restando mafiosi e mafiosi che pur non collaborando smettono di avere rapporti con l’organizzazione? Significa non avere fiducia nella magistratura di sorveglianza? Per quanto mi riguarda no, quattro volte no. Significa piuttosto fare i conti con tre questioni e decidere che sulla bilancia debbano ...