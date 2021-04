Dopo dodici risultati utili i granata ko ma restano nelle zone alte (Di sabato 3 aprile 2021) di Fabio Setta LECCE – Era una prova da grande e la Salernitana l’ha giocata con le sue armi: la compattezza, la solidità e la grande grinta. Contro il Lecce, però, non è bastato. Così, Dopo dodici risultati utili consecutivi, la squadra di Castori è rimasta a mani vuote, conservando comunque il terzo posto. Fatto che a sette turni dalla fine non è certo trascurabile anche se il Lecce, secondo, ora ha quattro punti in più. Avrebbe potuto giocarsela diversamente rischiando di più? Chissà. Nei primi minuti la Salernitana, infatti, era riuscita a portare la pressione alta sulla costruzione dal basso dei salentini, costringendoli spesso a cerca il lancio lungo. Inoltre, col baricentro più alto, la formazione di Castori ha dato l’impressione di poter rendersi anche pericolosa in attacco. Coulibaly ovunque, Di Tacchio e ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 aprile 2021) di Fabio Setta LECCE – Era una prova da grande e la Salernitana l’ha giocata con le sue armi: la compattezza, la solidità e la grande grinta. Contro il Lecce, però, non è bastato. Così,consecutivi, la squadra di Castori è rimasta a mani vuote, conservando comunque il terzo posto. Fatto che a sette turni dalla fine non è certo trascurabile anche se il Lecce, secondo, ora ha quattro punti in più. Avrebbe potuto giocarsela diversamente rischiando di più? Chissà. Nei primi minuti la Salernitana, infatti, era riuscita a portare la pressione alta sulla costruzione dal basso dei salentini, costringendoli spesso a cerca il lancio lungo. Inoltre, col baricentro più alto, la formazione di Castori ha dato l’impressione di poter rendersi anche pericolosa in attacco. Coulibaly ovunque, Di Tacchio e ...

beasenzatrice : RT @PUTASRATASS: Immaginatevi: farà uscire Piuma per poi lanciare l’album dei dodici anni che andrà direttamente primo in tutte le classifi… - vincenzo_mia : RT @PUTASRATASS: Immaginatevi: farà uscire Piuma per poi lanciare l’album dei dodici anni che andrà direttamente primo in tutte le classifi… - PUTASRATASS : Immaginatevi: farà uscire Piuma per poi lanciare l’album dei dodici anni che andrà direttamente primo in tutte le c… - guidolombardi4 : @GuidoCrosetto Ho avuto anche io il privilegio di subire un processo per poi dopo soli dodici anni essere assolto p… - lucavona : #mercato #immobiliare #affitti A dodici mesi dall’inizio della pandemia i prezzi delle #locazioni evidenziano un pr… -