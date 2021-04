Domenica Sportiva | ospite l’arbitro Massimiliano Irrati

Advertising

DSportiva : RT @RaiSport: Questa sera avrai la possibilità di fare una domanda a Massimiliano Irrati, ospite alla Domenica Sportiva. Ti basterà comment… - sportface2016 : #DomenicaSportiva, ospite l’arbitro Massimiliano #Irrati - aiacatanzaro : RT @RaiSport: Questa sera avrai la possibilità di fare una domanda a Massimiliano Irrati, ospite alla Domenica Sportiva. Ti basterà comment… - RaiSport : Questa sera avrai la possibilità di fare una domanda a Massimiliano Irrati, ospite alla Domenica Sportiva. Ti baste… - Stasera_in_TV : RAI 2: (22:40) La Domenica Sportiva (Sport) #StaseraInTV 03/04/2021 #SecondaSerata @RaiDue -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Sportiva

TUTTO mercato WEB

La disposizione vale per sabato 3,4 e lunedì 5 aprile. Ci si potrà spostare quindi anche in un altro comune. Pasqua e attività: le regole E se dopo il pranzo pasquale si volesse ...Nel tempo supplementare si protrae una battagliain cui Trento guadagna un centimetro di ... La prossima - I bianconeriprossima, 11 aprile, giocheranno a Desio contro l'Acqua S. ...Domenica 4 aprile (ore 19.00 ... L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. A partire dalle ...I granata torneranno in campo domenica 11 aprile alle 12,30 in casa della Juventus Under 23. PONTEDERA (3-5-2): Sarri; Matteucci, Piana (30’st Risaliti), Ropolo; Perretta, Benedetti (22’st ...