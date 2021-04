Domenica Live: le anticipazioni della puntata del 4 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Domenica 4 aprile andrà in onda un’altra puntata di Domenica Live, condotta da Barbara D’Urso pronta per il pubblico di Canale 5 Barbra D’Urso è pronta per trascorrere Domenica 4 aprile in compagnia dei telespettatori di Canale 5 con la sua Domenica Live. È la prima Domenica senza l’altro appuntamento fisso di “Live Non è la D’Urso”, ma sembrerebbe che la puntata che andrà in onda sarà ricca di esclusive e di ospiti eccezionali. Come ogni venerdì, prima di salutare il pubblico di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato cosa accadrà nella nuova puntata di Domenica Live. La conduttrice ha spiegato che sta preparando nuove ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 aprile 2021)andrà in onda un’altradi, condotta da Barbara D’Urso pronta per il pubblico di Canale 5 Barbra D’Urso è pronta per trascorrerein compagnia dei telespettatori di Canale 5 con la sua. È la primasenza l’altro appuntamento fisso di “Non è la D’Urso”, ma sembrerebbe che lache andrà in onda sarà ricca di esclusive e di ospiti eccezionali. Come ogni venerdì, prima di salutare il pubblico di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato cosa accadrà nella nuovadi. La conduttrice ha spiegato che sta preparando nuove ...

