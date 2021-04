Divieto Covid di uscire per gli over 75? Tutto falso, Asur furiosa: 'Fake news, non condividetela' (Di sabato 3 aprile 2021) ANCONA - Divieto Covid di uscire di casa per utti gli over 75 delle Marche ? La notizia circola sui social con tanto di foto con carta intesta Asur. tanto che la stessa Asur è stata costretta a ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 aprile 2021) ANCONA -didi casa per utti gli75 delle Marche ? La notizia circola sui social con tanto di foto con carta intesta. tanto che la stessaè stata costretta a ...

Divieto Covid di uscire per gli over 75? Tutto falso, Asur furiosa: 'Fake news, non condividetela' ANCONA - Divieto Covid di uscire di casa per utti gli over 75 delle Marche ? La notizia circola sui social con tanto di foto con carta intesta Asur. tanto che la stessa Asur è stata costretta a diramare un ...

Pasqua 2021: restrizioni Covid, i divieti regione per regione dalle spiagge ai supermercati Il Sole 24 ORE Divieto Covid di uscire per gli over 75? Tutto falso, Asur furiosa: «Fake news, non condividetela» ANCONA - Divieto Covid di uscire di casa per utti gli over 75 delle Marche? La notizia circola sui social con tanto di foto con carta intesta Asur. tanto che la stessa Asur è stata costretta a ...

