Diletta Leotta, presi i ladri che le hanno svaligiato l'appartamento a Giugno (Di sabato 3 aprile 2021) Brutta avventura per la bella Diletta Leotta, nel mese di Giugno dello scorso anno, quando, approfittando della sua assenza da casa, dei malviventi le hanno svaligiato l'appartamento. Diletta Leotta e Can YamanIl furto è avvenuto nel centro di Milano, ed i ladri sono scappati con un bottino di 150 mila euro. La notizia di questi giorni, è, che la polizia, è riuscita ad arrestarli, si tratta di cinque persone tutte di etnia rom. Per quattro di loro, è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il quinto è in stato di fermo. Dalle indagini, la polizia ha scoperto, che il gruppo, fa parte di una banda specializzata, nei furti in appartamenti. I cinque malviventi erano già conosciuti alle forze ...

