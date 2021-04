Diceva di curare il COVID con la “polverina magica” | finisce denunciato

(Di sabato 3 aprile 2021) Succede a Rimini: un falso medico affermava di poterdiverse malattie, tra cui anche il. È statoper abusivo esercizio della professione medica e per il reato di truffa L’uomo, “Mago Orfeo”, come si faceva chiamare secondo un servizio di Striscia la notizia che si è occupato della vicenda, infatti, sebbene si spacciasse per omeopata, non aveva alcuna abilitazione. Ma aveva convinto diversi suoi clienti a prendere le “polverine” sia permalattie già esistenti che per prevenirle. Secondo il finto medico le sue ricette a base di erbe erano in grado anche di-19. Ma il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini era sulle tracce del Mago Orfeo già dall’inizio di marzo: la GDF ha contattato i clienti e sequestrato le buste con le ...

