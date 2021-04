Diana Del Bufalo scava nei ricordi: “Qui ero depressa e non mangiavo” (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diana Del Bufalo ha scavato tra i ricordi, passando in rassegna una serie di foto del passato su Instagram. In particolare colpisce uno scatto Diana Del Bufalo è la nota attrice e cantante, che dopo aver partecipato al talent show di Maria De Filippi, Amici, ha avuto successo prendendo parte ad importanti film al cinema e in Leggi su youmovies (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Delhato tra i, passando in rassegna una serie di foto del passato su Instagram. In particolare colpisce uno scattoDelè la nota attrice e cantante, che dopo aver partecipato al talent show di Maria De Filippi, Amici, ha avuto successo prendendo parte ad importanti film al cinema e in

Advertising

daphneyeppa : RT @Giorgiaa394: Io della terza puntata del serale di Amici non mi fido da quando fu eliminata alla terza puntata Diana Del Bufalo #Amici20 - HikariLuci : RT @Giorgiaa394: Io della terza puntata del serale di Amici non mi fido da quando fu eliminata alla terza puntata Diana Del Bufalo #Amici20 - Giorgiaa394 : Io della terza puntata del serale di Amici non mi fido da quando fu eliminata alla terza puntata Diana Del Bufalo #Amici20 - chica07650893 : storia di Diana del Bufalo con la canzone “TKN”. cosa viene in mente? #Amici20 - gonzaleztejeda : RT @AliciaMimundo: Pietà Benedetto Rusconi, conocido como Benedetto Diana (1460-1525) pintor italiano del Renacimiento. Museo Correr, Ve… -