(Di sabato 3 aprile 2021) Un po' come quando si trova a tu per tu con il portiere, l'obiettivo è vicino e la porta per Cristianodiventa grandissima. E già 771 volte lui ha spedito quel dannato pallone in fondo alla ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #CR7 è rientrato a Torino dopo gli impegni con la Nazionale portoghese. Domani si unirà ai compagni alla… - armandoargiro82 : @marco_rogerio_ nel caso di Ronaldo parliamo però di giorno libero...qui 3 giorni prima di un derby con la squadra… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #torinojuve #Ronaldo freme: è a un gol da #Romario e con il Toro ha fatto un'eccezione... - Toro_News : ?? | CONFRONTO I due principali terminali offensivi di #Torino e #Juventus hanno entrambi il contratto in scadenza… - sportli26181512 : Derby, Ronaldo freme: è a un gol da Romario e con il Toro ha fatto un'eccezione...: Derby, Ronaldo freme: è a un go… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Ronaldo

... l'obiettivo è vicino e la porta per Cristianodiventa grandissima. E già 771 volte lui ha ... L'attaccante bianconero non ama perdere tempo: ildi Torino è già l'appuntamento perfetto per ...Morata matchwinner del? Al di là di Cristianopotrebbero essere tanti i matchwinner bianconeri del, anche lo stesso Morata. Servirebbe in questo senso Dybala, un giocatore che è ...Da Segre con la maglia di Dybala ai like di Soriano passando per Mazzarri e l'Esempio Chiellini": tutte le gaffes del derby della Mole ...Il derby tra la squadra granata e i bianconeri ... Probabilmente il tecnico dei campioni d'Italia in carica si affiderà alla coppia formata da Cristiano Ronaldo e Morata. Il Torino arriva a questa ...