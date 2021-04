Denise Pipitone, sale l’attesa per il test: parla la madre Piera Maggio (Di sabato 3 aprile 2021) Denise Pipitone, c’è attesa per i risultati dei test del sangue sulla ragazza Olesya Rostova. parla la madre Piera Maggio Continua a far discutere la vicenda Denise Pipitone. In attesa dei risultati del test sul sangue della ragazza russa Olesya Rostova, poco fa la madre Piera Maggio ha lanciato un messaggio di speranza. “Rimaniamo in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 aprile 2021), c’è attesa per i risultati deidel sangue sulla ragazza Olesya Rostova.laContinua a far discutere la vicenda. In attesa dei risultati delsul sangue della ragazza russa Olesya Rostova, poco fa laha lanciato un messaggio di speranza. “Rimaniamo in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - inews__24 : ???Caso Denise Pipitone, la madre Piera Maggio rompe il silenzio, le sue parole #3aprile - zazoomblog : Perché Denise Pipitone non porta il cognome del papà - #Perché #Denise #Pipitone #porta -