Denise Pipitone | l’accusa della mamma Piera Maggio sui social

"Non condivamo le modalità ma comunque vada noi andremo sempre avanti" è l'ultimo messaggio di speranza lanciato oggi da Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, in attesa dei risultati dei test del sangue sulla ragazza russa Olesya Rostova che stabiliranno se la ventenne sia la piccola scomparsa in Sicilia. La giovane nei giorni scorsi aveva lanciato un appello in tv a Mosca per trovare la sua mamma dopo essersi smarrita da piccola riaccendendo le speranze di tutti. "Anche se non condivise le modalità, rimaniamo in attesa dei risultati…Cautamente speranzosi" ha scritto pochi minuti fa la signora Piera Maggio in un messaggio sulla propria pagina Facebook firmato anche dal padre biologico di Denise, Pietro Pulizzi.

