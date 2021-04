Delega sulle politiche antidroga alla ministra antiproibizionista Dadone Fdi e Fi attaccano Gasparri | “Se legalizza governo è morto”

(Di sabato 3 aprile 2021) Centrodestrabarricate contro l’assegnazione dellaalledellegiovanili Fabiana, M5s, favorevoleliberalizzazione della cannabis. Se Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, all’opposizione, parla di scelta “grave e deludente”, anche il senatore di Forza Italia Mauriziosi dice “pronto a qualsiasi iniziativa contro il” (“Draghi se lo metta bene in testa) se ci fossero “cedimenti” nel senso dellazione: “droghe servonodi contrasto, di prevenzione e di recupero, non certodi apertura o di resa. Un...

È ovvio che nessunapuò essere interpretata come apertura a legalizzazioni di alcun tipo. ... "droghe - aggiunge - servono politiche di contrasto, di prevenzione e di recupero, non certo ..."Laalle politichedroghe alla ministra Dadone " ha spiegato - ha aperto una gara a chi è più oscurantista, con punte di prepotenza notevoli. La Corte di Cassazione ha già stabilito i ...Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Non avrei voluto alimentare polemiche sulla questione droghe ma sono costretto a parlare chiaro. È ovvio che nessuna delega può essere interpretata come apertura a ...“La delega alle politiche sulle droghe alla ministra Dadone – ha spiegato - ha aperto una gara a chi è più oscurantista, con punte di prepotenza notevoli. La Corte di Cassazione ha già ...